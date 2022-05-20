Türkiye Gazetesi

ABD Kongresi, Ukrayna’ya bugüne kadarki en büyük yardım paketini onayladı. Askeri, ekonomik ve insani yardım içeren 40 milyar dolarlık yardım paketi, 10 Mayıs’ta Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından Senato’da yapılan oylama ile 86’ya karşı 11 oyla onay aldı. Yardım paketi, şimdi ABD Başkanı Joe Biden’ın imzalaması için Beyaz Saray’a gönderilecek.

‘BU YARDIM UKRAYNALILARIN GALİP GELMESİNİ SAĞLAYABİLİR’

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer oylamadan önce yaptığı açıklamada, yardım paketi için destek çağrısında bulunarak, "Bu büyük bir paket ve hayatta kalmak için savaşan Ukrayna halkının büyük ihtiyaçlarını karşılayacak. Senato, bu acil yardımı kabul ederek, Ukrayna halkına şunu söyleyebilir. Yardım yolda. Gerçek yardım. Önemli yardım. Bu yardım, Ukraynalıların galip gelmesini sağlayabilir" dedi.

Yardım paketi, güvenlik yardımı için 6 milyar dolar, Ukrayna'ya gönderilen ABD ekipmanlarına ait stokları yenilemek için 8,7 milyar dolar, ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı operasyonları için 3,9 milyar dolar ve Biden'ın acil bir durumlara yanıt olarak Kongre onayı olmadan kullanacağı fona 11 milyar dolarlık harcama yetkisi veriyor. Başkanlık Çekme Otoritesi, yönetimin ABD stoklarından askeri teçhizat ve silah göndermesine izin veriyor. Pakette ayrıca, Rusya’nın saldırıları nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda güvensizliği ile mücadele için 5 milyar dolar ve Ukrayna’ya destek amacıyla oluşturulan ekonomik destek fonuna yaklaşık 9 milyar dolar içeriyor.

ABD’NİN 24 ŞUBAT’TAN BERİ YARDIM MİKYARI 50 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Biden’ın yardım paketini onaylamasının ardından ABD’nin Rus ordusunun saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yaptığı yardım miktarı 50 milyar doların üzerine çıkacak.

BLINKEN VE AUSTİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Senato’daki oylama öncesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kongre üyelerine yardım paketini onaylamada hızlı olmaları çağrısında bulunmuş, ABD ordusunun sadece 19 Mayıs’a kadar Ukrayna’ya silah göndermek için yeterli parası olduğunu ifade etmişti.



ABD yardımı duyurdu, Rusya yaptırımla cevap verdi: Listede kamala harris ve Zuckerberg de var Rusya'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yönelik 1,3 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamasının ardından jet bir misilleme geldi. Moskova yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta üst yöneticisi Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ve 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

Ukrayna yardımı sonrası Starlink fiyatlarına zam SpaceX uzay şirketinin geliştirdiği Starlink internet uyduları dünyanın dört bir köşesindeki insanlara geniş bant hizmeti sunuyor. Ancak şirket, fiyatlara zam yaptıklarını duyurdu.

NATO: Ukrayna yardım talep ediyor Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. NATO resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'nın acil durumlara karşı NATO’dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi.