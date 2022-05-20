Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin'in askeri harekat emri ile başlayan ve hala süren Ukrayna'yı işgal girişimi, dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Bu süreçte en çok konuşulan isim hiç şüphesiz Vladimir Putin olurken, Rus liderin ailesi de en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

3 aydır süren savaşta medyanın gündeminden düşmeyen 'Putin'in kızları' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rus liderin kızlarından en büyüğü olan 37 yaşındaki Maria Vorontsova'nın 'Maria V' ismindeki bir sosyal medya hesabını yönettiği ve bu hesaptan Putin'i ve Rusya'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in The Times'a dayandırdığı habere göre; Vorontsova'nın söz konusu hesaptan Ukrayna'ya tepki gösterdiği, Batı'ya sert sözler söylediği ve George Soros hakkında öfkeli paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

'ÜLKEMİZİN REFAH İÇİNDE OLMASINI İSTEMİYORLAR'

Vorontsova'nın bir paylaşımında "Batı'da hiç kimse ülkemizin refah içinde olmasını istemiyor. Bunun olmamasını sağlamak için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler" dediği kaydedildi.

Sabah'ın aktardığı habere göre ayrıca hesabın şu ifadelere yer verdiği belirtildi: "2008 yılında ilk yaptırımlar başladı ve mozzarellan peynirinin raflardan kaldırılması ilk adım oldu. Hala nefes alabiliyor muyuz? Evet. Hatta kendi mozzarellamız bile var"

YÜZ YÜZ DOĞRULAMA YOK

Rusya'dan bağımsız bir medya kuruluşunun Genel Yayın Yönetmeni olan Dmitry Kolezev, hesabın Vorontsova'ya ait olduğuna dair yüzde 100 bir doğrulama olmadığını söyledi. Kolezev açıklamasında, "Maria V.'nin gerçek olarak Putin'in kızı Maria Vorontsova olduğuna dair kesin kanıt olduğunu söyleyemeyiz. Ancak ikinci dereceden kanıtlar hesabın ona ait olduğunu gösteriyor" dedi.

Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova, Rus oligarklardan sonra yaptırımların hedefindeki ilk isimler olmuştu. İki kardeşin de özel yaşamları hakkında pek bir bilgi yok. Tikhonova'nın bilim insanı ve eski bir akrobat, Vorontsova'nın ise endokrinolog olduğu biliniyor.

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