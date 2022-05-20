Türkiye Gazetesi

Almanya'da Türklere karşı polis şiddeti bitmiyor. Önceki zamanlarda 14 yaşındaki bir genç seçim afişini yırttığı gerekçesiyşe hem darbedilmiş hem de ABD'de polis tarafından boynuna bastırıldığı için hayatını kaybeden George Floyd gibi boynuna bastırılarak nefessiz bırakılmıştı. Bu tür olaylar devam ederken bu ırkçılık harketlerine bir yenisi daha eklendi ev Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Erkan Küçük, evine baskın yapılarak polis tarafından dakikalarca dövüldü.

45 yaşındaki Erkan Küçük, aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi için aldığı oyuncak silah yüzünden az kalsın Alman polisi tarafından öldürülüyordu. Olay geçtiğimiz pazar günü Köln kentinde Küçük çiftinin evinde yaşandı. İddiaya göre, ihbar üzerine eve gelen Alman özel harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Erkan Küçük'ü eşinin önünde dakikalarca darp etti.

15 POLİS TÜRK VATADAŞINA ŞİDDET UYGULADI

Burnu kırılan ve görme kaybı yaşayan Erkan Küçük, darp sonrası konuşma güçlüğü de çekmeye başladı. Türk Aile, köpeklerle eve giren 15 özel harekat polisinin genç adama şiddet uyguladıktan sonra kendileriyle alay ettiğini söyledi.

EŞİNİN BAŞÖRTÜSÜ TAKMASINA İİZN VERİLMEDİ

Alman polisi, Evde bulundukları süre boyunca 27 yaşındaki Büşra Küçük'e yakın mesafeden silah doğrulttu. Baskın esnasında ev kıyafetleriyle olan genç kadının başörtüsünü takmasına dahi izin verilmedi.

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