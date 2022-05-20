Türkiye Gazetesi

Finlandiya ve İsveç’in NATO hamlesinden sonra Rusya kesin bir dille iki ülkenin katılmasını desteklemediğini ifade etmişti. Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" belirtildi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO hamlesinden sonra Rusya kesin bir dille iki ülkenin katılmasını desteklemediğini ifade etmişti. Rus enerji şirketi Gasum’dan yapılan açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

‘BU DURUMA DİKKATLE HAZIRLANIYORDUK’

Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti. Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, "Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

Rusya Gazprom Neft ile işbirliği anlaşması imzaladı Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Rus petrol şirketi Gazprom Neft arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Rusya gazı kesemez Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, "Rusya ekonomisi özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşle oluşan kırılgan yapı içerisinde. Dolayısıyla 'Türkiye'ye doğalgaz vermiyorum' demeyi kaldıracak durumda değil" dedi.

Rusya gazı kesti, Ukrayna yanıt verdi Rusya'nın devlet kontrolündeki doğalgaz şirketi Gazprom, ödeme alamadıkları gerekçesiyle Ukrayna'ya gaz sevkiyatını durdurdu