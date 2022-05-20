Türkiye Gazetesi

Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteği nedeniyle NATO'ya girmesine olumlu bakmıyor. Bu durum dünay gündemine oturmuşken İsveç Dıişleri Bakanı yaptığı paylaşımda 'İsveç, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke' şeklinde sözler kullandı ve bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap gecikmedi. Altun, "İsveç, PKK'yı gerçekten terörist bir oluşum olarak görüyorsa gereği yapılmalıdır" ifadeleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, "İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğu" şeklindeki paylaşımını, eleştirdi. Altun, Twitter hesabından, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin, "İsveç-PKK konusuyla ilgili dezenformasyonun yayılması nedeniyle" notunu düştüğü bir paylaşımına cevap verdi.

'DEZENFORMASYON YAPIYORSUNUZ'

"Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." ifadesini kullanan Altun, İsveç'in, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmadığını hatırlattı.

'İSVEÇ YPG'YE PARA VERDİ'

Altun, İsveç'in, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah verdiğini belirterek, "Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir.

'GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'

Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

İsveç'te hükümet ve terör destekçileri arasında 'Türkiye' gerilimi NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan terör destekçisi İsveç ve Finlandiya'ya ilk veto Türkiye'den gelmişti. Kararın ardından iki ülke Türkiye'yi ikna girişimlerine başlarken, terörü finanse eden İsveç'te dengeler değişti. Suriye’deki Kürt yapılanmasına katkıda bulunacakları sözü ile hükümetin başına geçen Sosyal Demokrat Parti en büyük destekçisini kaybetti.

Finlandiya’ya sarı İsveç’e kırmızı ışık Türkiye’nin, terörle iç içe geçmiş olan İsveç’e yönelik olumsuz bakış açısını koruduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, Finlandiya’ya ise daha ılımlı bir bakış açısının olduğuna dikkat çekiyor.

NATO: İsveç ve Finlandiya saldırı olursa karşılık vermeyiz NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer'den İsveç ve Finlandiya'yı üzecek bir açıklama geldi. Bauer, Finlandiya ve İsveç'e üyeliğe kadar geçecek süre içinde verilebilecek güvenlik garantilerinin, "bir müttefike yapılan saldırıyı bütün ittifaka yapılmış sayan" NATO Anlaşması'nın 5. maddesindeki gibi olamayacağını söyledi.