Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'da işgal girişimlerine devam ederken aynı zamanda ordusunu da yenileyerek güçlendirmenin peşinde. Rus lider Putin'in askeri harekat emri ile başlatılan işgal girişiminde beklediği sonuçları alamayan Rusya, Ukrayna'nın direnişini kırmak ve amacına ulaşmak için ordusuna takviyeler yapıyor. Bu bağlamda Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, 5 kilometre uzaklıktaki insansız hava araçlarını (İHA) yakabilen bir lazeri Ukrayna'da test ettiklerini açıkladı.

5 SANİYE İÇİNDE YOK ETTİ

Sputnik'in haberine göre; ordunun silahları yenileme ve güçlendirme kararı almasının ardından Rusya, 5 kilometre uzaklıktaki İHA'ları yakabilen lazeri Ukrayna'da test etti. Lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakıldı ve yok edildi.

Borisov'a göre, 'Peresvet' isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatı yapılıyor. Sistem, yörüngesinde bulunan ve olası bir düşmana ait olan, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebilecek kapasitede.

Rus ordusuna dahil edilen silah, savaşın seyrini değiştirebilecek kapasiteye sahip.

"LAZER SİLAHI UKRAYNA'DA KULLANILIYOR"

Pervıy Kanal'a konuşan Borisov ayrıca, lazer silahın şu anda Ukrayna'da kullanıldığı bilgisini verdi. "İlk numuneler Ukrayna'daki askeri eylemlerde kullanılıyor" diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının "Zadira" olduğunu ekledi.

"Zadira-16" isimli savaş sisteminin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı Ağustos 2017'de bildirilmişti. Anlaşma, Borisov'un Savunma Bakan Yardımcısı olduğu dönemde, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ile imzalanmıştı.

Rusya’nın korkunç yüzü! Okulları göstere göstere bombaladı Rusya’nın sivilleri hedef alan saldırıları çocuklarında ölümlerine yol açtı. Saldırılarda hastane, okul gibi sivil bölgeler bombalandı hasar gördü bazısı enkaz yığınına döndü. 1000’den fazla okulun bombalandığı yüzde 95’inin yok edildi. Rusya Ukrayna’da savaş bittikten sonra da gelecek neslin toparlanma sürecini zorlaştıran bir sonuca yol açtı.