Türkiye Gazetesi

Türkiye’de kene ve yılan tehlikesinden sonra bu sefer Avrupa’da kara dul örümceği tehlikesi başladı. İngiltere’de başlayan bu tehlike Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılma tehlikesi saçıyor. Bu örümceğin zehri ise sağlıklı bir insanı öldürmeye yetebilir.

HAVALARIN ISINMASIYLA ÜREME HIZLARI ARTTI

İngiltere’de havaların ısınmasıyla kara dul olarak bilinen örümcek türünün üreme hızları arttı. Sekiz gözü ve karanlık ortamlarda bulunan bu örümcekler insanların en ürküten örümcek türlerinde. Örümceğin zehri ise korku saçıyor.

TÜRKİYE’DE DE BULUNUYOR

Karadul örümcekleri dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinmekte. Genelde Akdeniz ülkelerinde yaşıyorlar. Türkiye'de yaşayan türünün adıysa Akdeniz karadul örümceğidir. İstanbul, Ankara, Adana, Mardin, Van ve Kars'ta kayıtlara geçmiş bir türdür.

İngiltere Başbakanı'na AB üyesi olmak isteyen ailesinden şok: Dedesi Türktü, babası da Fransız oldu İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Fransız vatandaşlığına geçti. Stanley Johnson, bu kararının nedeni olarak AB ile bağını sürdürmek olarak gösterdi ve yeni vatandaşlığından memnun olduğunu belirtti.

Savunmada İngiltere'ye ihracat kısıtlaması kalktı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını açıkladı.

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: İngiltere’de başladı, ABD’ye de sıçradı İngiltere’de ilk olarak 7 Mayıs’ta tespit edilen ‘maymun çiçeği’ vakaları 9’a yükseldi. Vakalar birçok ülkede de görüldü. İspanya ve Portekiz’de de maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçilirken, virüsün ABD’de ve Kanada’da tespit edildiği ortaya çıktı.