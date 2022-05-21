Türkiye Gazetesi

Bu sene Tayland'ın en sahipliği yaptığı ve iki gün sürmesi beklenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) konferansının açılış töreni Rusya protestosuna sahne oldu. Asya-Pasifik bölgesinin ticaret bakanları ve diğer ülke temsilcileri, konferansın açılış etkinliğinde bir araya geldi. Oturumda Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov söz alınca Japonya, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelandalı bakanlar, salonu terk etti. Bakanların Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek için böyle bir karar aldığı aktarıldı.

GÜNDEM COVID SONRASI TOPARLANMA SÜRECİ

Koronavirüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte APEC Ticaret Bakanları 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Toplam 21 ülkenin katılım sağladığı toplantının gündeminde Covid-19 sonrası dönemde ticaret ve yatırımın teşvik ve bölgede serbest ticarete giden yollar üst sırada yer alıyor. Gündemdeki diğer konular arasında gıda güvensizliği, yüksek enerji fiyatları ve turizmin yeniden başlaması da yer alıyor.

Tayland Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit açılış konuşmasında, "Bu yılki APEC Ticaret Bakanları toplantısının sonucunun, koronavirüs sonrası farklı alanlarda bölgesel ekonomik büyümenin toparlanması ve canlandırılması için politika yönünü belirlemeye yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağını umuyoruz" dedi.

BU YIL EV SAHİBİ TAYLAND

Tayland, bu yıl APEC toplantılarına ev sahipliği yapıyor. 1989 yılında kurulan APEC, Asya Pasifik bölgesi tarafından serbest ticaret ve ekonomik iş birliğini tartışmak için bağlayıcı olmayan, fikir birliğine dayalı iş birliği temelinde faaliyet gösteriyor. APEC üyeleri, dünyanın toplam gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 60'ını ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor.

Oluşumda Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, ABD ve Vietnam bulunuyor.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi’ne kırmızı boyalı protesto Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.