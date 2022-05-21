Türkiye Gazetesi

Fransa’daki sıvı yağ kıtlığını Müslümanların Kurban Bayramı’nda koyun kızartmak için yağ stoklamasına bağlayan ünlü iş adamı Michel-Edouard Leclerc, gelen yoğun tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Michel-Edouard Leclerc, Fransa’da ortaya çıkan sıvı yağ kıtlığını Müslümanlara bağlamış ve sert sözlerde bulunmuştu. Yaptığı açıklamada Müslümanları Ramazan Bayramı’nda koyun kızartmak için sıvı yağ stoklarını iddia eden Leclerc’e tepkiler üst üste gelmişti.

Leclerc’in açıklamaları sonrası sosyal medyada ünlü işadamına yönelik sert tepkiler yükselirken, sahibi olduğu mağaza için de boykot çağrıları yapıldı.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Gelen tepkiler üzerine perakende devi Leclerc’in sahibi Michel-Edouard Leclerc, geri adım atarak Müslümanlardan özür diledi. Tekrardan açıklama yapan ünlü iş adamı, kullandığı sözlerin saçma sapan olduğunu belirterek, “Saçma sapan şeyler söylediğinizde geri adım atmayı bilmeniz gerekir.” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın gizli projesi belli oldu! Gıda krizini aşmak için Afrika topraklarına göz dikti Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte ortaya çıkan buğday krizi fiyatları ateşledi. Ukrayna’daki 40 milyon tonluk tahıl stokunun önlenmesi buğday fiyatlarının 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Fransa ise tüm dünyada baş gösteren gıda krizini aşmak için Senegal başta olmak üzere Afrika kıtasındaki tarıma uygun arazileri kullanmak için harekete geçti.

30 yıl sonra bir ilk: Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı. Böylelikle Borne 30 yılın ardından Fransa'nın ikinci kadın Başbakanı oldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex istifa etti Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu. Yerine geçecek isim de belli oldu.