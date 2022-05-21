Türkiye Gazetesi

Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş yüzünden milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Çevre ülkelere ve Avrupa’ya göç eden Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye’de kaldı. Türkiye’de ‘geçici koruma’ altındaki Suriyeli sığınmacıların sayısı 3,7 milyonu aştı. Türkiye, Suriyelilere alt yapı, barınma gibi temel ihtiyaçları kapsayan destekler sonrasında 1 milyon Suriyelinin ülkelerine geri gönderileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan olumsuz bir cevap geldi. Suriye, Türkiye’nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SURİYELİLERİ KABUL ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA’ya, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının "Suriye'ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu" açığa çıkardığını ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayı başlarında "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz." açıklaması yapmıştı. Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını söylemişti. Erdoğan'a göre, 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.

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