Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gönderilen büyük bir silah sevkiyatının uzun füzelerle vurulduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve Avrupa ülkelerinden teslim edilen çok sayıda silah ve askeri teçhizat Zhytomyr bölgesindeki Malin tren istasyonu yakınlarında Kalibr füzeleri ile imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA SIK SIK UYARILARDA BULUNMUŞTU

Batı tarafından Ukrayna’ya yardım amaçlı gönderilen silahlar konusunda sürekli uyarılarda bulunan Rusya, gönderilecek yardımlar hakkında uyarılarda bulunarak, "Silah taşıdığını düşündüğümüz Ukrayna topraklarına giren herhangi bir yük meşru hedef olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Batı'yı silah yardımı konusunda uyarmış ve "Batı Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşeti durdurabilir" demişti.

TAMAMEN BOŞALTILDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaştaki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Azovstal çelik fabrikasındaki son Ukraynalı askerlerin de teslim olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, "Azov taburuna bağlı bir grup Ukraynalı askerin 21 Nisan'dan bu yana bloke ettiği Mariupol'deki Azovstal fabrikası tamamen özgürleştirildi. Askerlerin saklandığı fabrika sahası, tamamen Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti. 531 Ukraynalı askerden oluşan son grup da teslim oldu" ifadelerini kullandı.

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