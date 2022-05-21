Türkiye Gazetesi

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Gaylord kentinde hortum etkili oldu. Araçları savurup ağaçları yerinden söken hortum, bir benzin istasyonu, depolar ve evlerde büyük hasara yol açtı. Gaylord Belediye Başkanı Todd Sharrad yaptığı açıklamada, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sharrard, “Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim” sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Michigan Valisi Gretchen Whitmer da Gaylord'a gelerek acil durum ilan edildiğini duyurdu. "Michigan'ın kuzeyi için zor bir hafta oldu" diyen Vali Whitmer, "Gaylord'da zor bir hafta sonu olacağını biliyorum. Biz Michiganlılarız ve güçlüyüz. Özellikle son birkaç yılda birlikte çok zor şeyler atlattık ve bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının günler süreceği belirtiliyor.

Hindistan'da hortum paniği: Ne var ne yok uçurup savurdu Hindistan’ın Assam eyaletini hortum vurdu. Söz konusu hortumda yaşanan can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi ABD'nin Texas eyaletinde görülen hortum felaketi yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan korkunç anlarda dev hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü.

ABD'yi vuran hortumların zararı 5 milyar dolar ABD'de altı eyaleti vuran hortumların maddi zararı, sigorta şirketleri tarafından hesaplandı.