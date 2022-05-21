Türkiye Gazetesi

İsveç Savunma Araştırma Ajansı (FOI) Orta Doğu Analisti Aron Lund, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK BİR ŞEYİ YOK'

İsveç devlet televizyonu SVT'ye İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin veto hakkını kullanmasını değerlendiren Lund, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok." dedi.

"İTTİFAKIN EN ÖNEMLİ ÜYELERİNDEN BİRİ"

Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu aktaran Lund, "NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüne ve Karadeniz'de önemli bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, ittifakın en önemli üyelerinden biridir. İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi olarak görmek isteyen ülkeler yaptırımlar ve çeşitli diplomatik baskılar yapabilirler. Ancak Türkiye için bunun pek bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Lund, bu yönde siyasi irade olsa bile İsveç'ten kırmızı bültenle talep edilen kişilerin iade edilmesine yargının izin vermesinin zor olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya liderleriyle kritik 'NATO' teması Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda görüştü. İsveç ile yapılan görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunarak "Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edecek" dedi. Erdoğan, iki ülke liderinin ardından konu ile ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz bakandan çağrı: Moldova, NATO silahlarıyla donatılsın Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye devam ederken Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın yanı sıra bölgedeki diğer ülkeler için önlem almaya hazırlanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Moldova'nın bir Rus işgali tehdidine karşı korunması için ‘NATO standardında silahlarla donatılması’ gerektiğini söyledi.