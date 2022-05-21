Türkiye Gazetesi

Bakanlığın remi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayınlandığı belirtildi.

963 KİŞİ LİSTEYE EKLENDİ

Açıklamada, ABD Başkanı Biden ve oğlu Hunter Biden, Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile diğer yetkililerin bulunduğu toplam 963 kişinin listeye eklendiği kaydedildi.

ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen silahlar imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklaması ABD ve Avrupa ülkelerine adeta soğuk duş etkisi yaşattı. Gelen açıklamada Batı’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gönderdiği büyük silah sevkiyatının Ukrayna’nın kuzeybatısında uzun menzilli füzelerle imha edildiği duyuruldu. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov ise açıklama yaparak Mariupol'de Rusya'ya karşı direnişi sürdüren Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna askerlerinin son grubunun da teslim alındığını ve fabrikanın tamamen boşaltıldığını söyledi.

Ukrayna’dan korkunç görüntüler! Rusya sivillerin olduğu binayı yerle bir etti Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride kaldı. Bölgede ise bilanço ağırlaşıyor. Rus birliklerinin korkunç saldırıları hız kesmeden sürüyor. Bölgeden paylaşılan son görüntü ise yürekleri sızlattı. Paylaşılan görüntülerde Kharkiv bölgesinde sivil halkın kullandığı Kültür Sarayı'nın Rus güçleri tarafından havaya uçurulduğu anlar yer aldı.