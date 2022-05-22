Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya nedeniyle yaşanacak gıda krizine karşı uyarıda bulundu. Zelenskiy “Enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın yeni bir sorun doğuracağını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’yı 20 milyon ton gıda ihracatını engellemekle suçlayarak, limanlarındaki engeller kaldırılmazsa birçok ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Dünya, Rusya’nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması için yardım etmeli, aksi takdirde enerji krizini bir gıda krizi takip edecek. Rusya, tahıl, arpa, ayçiçeği ve daha fazla gıdayı ihraç etmek için neredeyse tüm limanları engelledi” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA NEDENİYLE İKİNCİ KRİZ GIDADAN OLACAK’

Zelenskiy, “Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak” dedi. Ukrayna’nın limanlarındaki engellerin kaldırılması hakkında ise Zelenskiy, “Liman engellerini kaldırmanın yollarından biri askeri çözüm. Bu nedenle silahlarla ilgili soruşturmalar için ortaklarımıza yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya limanlarımızı kapatarak milyonlarca insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4’üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5’inci en büyük buğday ihracatçısı.

BM'den Ukrayna uyarısı: Savaş, küresel gıda krizine sebep olabilir BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin yıllarca sürebilecek küresel bir gıda krizine yol açabileceği konusunda uyardı.

Fransa’nın gizli projesi belli oldu! Gıda krizini aşmak için Afrika topraklarına göz dikti Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte ortaya çıkan buğday krizi fiyatları ateşledi. Ukrayna’daki 40 milyon tonluk tahıl stokunun önlenmesi buğday fiyatlarının 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Fransa ise tüm dünyada baş gösteren gıda krizini aşmak için Senegal başta olmak üzere Afrika kıtasındaki tarıma uygun arazileri kullanmak için harekete geçti.

Dünyada gıda krizi alarmı yapılıyor, çiftçi tarlaya küsüyor SGK verilerine göre Türkiye’deki çiftçi sayısı 2008'de 1,1 milyon iken bugün 500 binin altına geriledi. Yaşanan bu duruma; artan maliyetler, çiftçinin elde ettiği kârdaki düşüş, genç neslin toprağa isteksiz oluşu ve verilen teşviklerin amacına ulaşmaması en büyük sebep olarak gösteriliyor.