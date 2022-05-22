Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den NATO'ya girme konusunda veto yiyen Finlandiya'dan skandal bir açıklama geldi. Terörle arasına mesafe koyamayan Finlandiya'da Parlamento Başkanı Matti Vanhanen yaptığı açıklamada, "Masum insanları iade edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya başvuracağını açıklamasının ardından Türkiye bu kararı kabul etmeyerek söz konusu ülkelerde terör örgütlerinin varlığı ve verdiği desteği gerekçe gösterdi ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti.

Terör örgütleriyle ilişkilerini kesmeyen iki ülke, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerine sıcak bakmamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'NATO'ya katılım' süreci hakkında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşmenin detaylarını aktardı. İsveç Başbakanı Magdalena, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.

ERDOĞAN İKİ ÜLKEYİ TEKRAR UYARDI

Erdoğan, iki ülkenin liderine de terörü ve terör örgütlerini desteklemeyi bırakmaları gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Finlandiya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

TERÖRİSTLERE ‘MASUM İNSANLAR’ DEDİ

Eski Finlandiya başbakanı ve mevcut parlamento başkanı Matti Vanhanen, devlet televizyonu Yle'ye konuyla ilgili konuştu. Vanhanen, "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristleri iade edemeyeceklerini savundu.

‘İADE ETMEYİZ’

Vanhanen, "Türkiye siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor” dedi.

Türkiye'nin NATO tepkisi ABD basınında: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza Rusya Ukrayna savaşında arasında arabuluculuk konusunda Türkiye'nin önemli bir konuma sahip olduğu belirtildi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. ABD gazetesi The Hill de ABD'li senatör Ben Cardin'in sözlerine yer verdi ve Senatör Cardin, "İyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza" dedi.

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ABD Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Flake'e, İstanbul'daki miting öncesi Büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.