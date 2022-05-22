Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda öldü. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanırken, Albay Khodayari'nin aracının içerisindeyken açılan ateş sonucu 5 kurşundan birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İranlı Albay Khodayari, Suriye iç savaşında “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapmaktaydı.

İran Devrim Muhafızları saldırıyı üstlendi: Erbil'i biz vurduk İran Devrim Muhafızları, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde bulunan ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını üstlendi.

İran Devrim Muhafızları ile Taliban sınırda çatıştı İran ile Taliban arasında yanlış anlama sebebiyle çatışma çıktı. Patlayan silahlar, yanlış anlamanın giderilmesiyle susturuldu.