Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın gözdesi haline gelen Türk SİHA’larına talip artıyor. Lübnan merkezli Tactical Report, Suudi Arabistan’ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Bayraktar Akıncı TİHA’yı satın almak için Baykar’la görüşmelere başladığını duyurdu.

Haberde Suudi Arabistan’ın bu hamlesinin nedeni ise askeri kabiliyetini arttırmak ve yeni kurulan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi'nin, SİHA tedarikiyle yakından ilgilendiği olarak belirtildi.

“TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNDE SOMUT ADIMLAR ATILACAK”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm alanlarda geliştirecek somut adımların atılacağını vurgulayarak, Suudi Arabistan'a SİHA satışının gündemde olup olmadığına yönelik soruya 'Mümkün olmaması için bir gerekçe bulamıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK AMBARGOYU KALDIRDILAR

Öte yandan Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ise pozitif bir şekilde ilerlemeye başladı. İlişkilerin pozitif yönlü ilerlemesiyle Suudi Arabistan 2020'nin başından beri uygulanan Türk ürünlerine örtülü boykot süreci sona ermişti.

DÜNYACA ÜNLÜ DERGİ TARAFINDAN DETAYLI İNCELENMİŞTİ

Ünlü Amerikan dergisi New Yorker ise Bayraktar TB2’leri masaya yatırarak detaylı bir inceleme yapmıştı. “Savaşın Doğasını Değiştiren Türk İHA”sı olarak ele aldığı makalede Bayraktar TB2'nin, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar birçok bölgedeki başarılarına dikkat çekilmişti.

Ünlü analisten Bayraktar SİHA ve Kızılelma yorumu: F-35'lere alternatif İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA ve İHA’ların Ukrayna’da dengeleri değiştirdiğini belirten Santora, orta vadede Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceğini belirtti. Öte yandan Santoro, Bayraktar TB3 ve MİUS / Kızılelma'nın F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini vurguladı.

Türk SİHA’larının gücüne güç katacak! Yeni özelliğiyle düşmana göz açtırmayacak Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA’ları gücüne güç katmaya devam ediyor. SİHA’larının keskin gözü olan ‘CATS’ üretimlerine ve SİHA’larına entegrasyonları devam ediyor. Son olarak bin tane CATS güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu teslimatlar ise Türkiye’nin gücüne yeni bir artış sağlayacak. Peki CATS nedir? SİHA’lara entegre edilen CATS’ın özellikleri neler? İşte detaylar…

MSB duyurdu: 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi.