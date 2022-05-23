Türkiye Gazetesi

İngiltere’de tahtın ikinci sıradaki veliahtı Prens William'ın 40 yaşına girmesi sebebiyle, üzerinde resmi bulunan madeni 5 sterlinlik bastırıldı. William, paradaki resminde tamamen saçlı olarak gösterilmiş. Cambdirdge Dükü William bu sebeple madeni parada gerçek hayatta olduğundan daha genç görünüyor. Kafasının üst kısmındaki saçları tamamen dökülmüş olan William, 21 Haziran’da 40. doğum gününü idrak edecek.

40 YAŞINDAN DAHA KÜÇÜK GÖSTERECEK

Kraliyet ailesiyle ilgili yazılarıyla tanınan Phil Dampier, “Daha fazla saçlı gösterilmesi William’ı memnun edecek. 40 yaşından daha küçük gösterdiği için durumdan şikayet etmeyecektir” dedi. Tasarımcı Thomas T Docherty tarafından oluşturulan görüntü, Cambridge Dükü'nün imzası olan W ve 40 sayısını içeriyor. Paranın diğer yüzünde de Kraliçe Elizabeth’in portresi var.

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