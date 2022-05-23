Türkiye Gazetesi

“Avrupa’nın ekmek sepeti” olarak adlandırılan bu ülkelerden askeri ablukalardan dolayı sıvı yağlar, buğday ve mısır sevkiyatı yapılamayınca dünyada gıda fiyatları yükseldi, kıtlık başladı ve Afrika’da açlık tehlikesi baş gösterdi. Bu durum, ülkeleri genetiğiyle oynanmış mahsullere yöneltti. İngiltere de bu ülkelerden biri.

Dailymail'in haberine göre, İngiltere hükümeti bu hafta, hastalıklara karşı daha dirençli, daha az su veya gübreye ihtiyaç duyacak ve normalden daha verimli mahsuller yetiştirilmesine izin verecek bir kanun tasarısı çıkaracak.

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice de ülkede genleri tekrar düzenlenmiş mahsul üretiminin hızlandırılacağını açıkladı.

Telegraph gazetesine konuşan Eustice, genetiğiyle oynanmış gıdaların hem tüketicilere hem de üreticilere fayda sağlayacağını iddia etti. Bilim adamları ise genlerle oynama teknolojisinin sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulunuyor.

Zelenskiy’den kritik uyarı: Gıda krizi kapıda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya nedeniyle yaşanacak gıda krizine karşı uyarıda bulundu. Zelenskiy “Enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak” dedi.

BM'den Ukrayna uyarısı: Savaş, küresel gıda krizine sebep olabilir BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin yıllarca sürebilecek küresel bir gıda krizine yol açabileceği konusunda uyardı.