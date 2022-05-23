Türkiye Gazetesi

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Elon Musk'ın serveti Perşembe günü yaklaşık 212 milyar dolar değerindeydi. Ancak cinsel taciz iddiasının ortaya atıldığı Perşembe gecesinden sonra serveti yaklaşık 201 milyar dolara düştü.

Söz konusu cinsel taciz iddiasını medya organi Insider ileri sürdü. Habere göre, 2018 yılında Elon Musk, özel jetle uçuşu sırasında SpaceX'in kurumsal jet filosunda sözleşmeli olarak çalışan bir uçuş görevlisini taciz etti. Ardından Musk'ın şirketi SpaceX, uçuş görevlisine 'susması' için 250 bin dolar ödedi. Musk, tüm iddaları reddetti.

5 AYDA 69 MİLYAR DOLAR KAYIP

Bloomberg'in haberine göre, Musk yılın başından beri 69 milyar dolardan fazla değer kaybetti. Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki düşüş özellikle Nisan ayından beri hızlandı. Bunun nedeni olarak ise Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması gösteriliyor. Çünkü Musk, 44 milyar doların yaklaşık yarısını kendi servetinden hacayacağını söyledi. Musk'ın servetinin büyük bir kısmını ise Tesla hisseleri oluşturuyor. Bu durum, Tesla yatırımcıları arasında endişeye neden oldu ve birçok yatırımcı çekilmeye başladı.

Twitter anlaşmasından bir gün sonra yüzde 12 değer kaybeden Tesla'nın geçtiğimiz hafta hissesi yüzde 14 düştü ve yaklaşık 110 milyar dolarlık kayıp gerçekleşti. Uzmanlar, Musk ve Tesla hakkında olumsuz haberler çıkmaya devam ettikçe hem şirketin hem de Musk'ın kayıp yaşamaya devam edeceğini belirtti. Belki de bu nedenle milyarder, yeni bir dava birimi kurmaya karar vermiş olabilir. Zira Musk, Tesla içinde dava birimi kuracaklarını, avukat aradıklarını, hakkında yapılan yalan haberlere karşı davalar açacaklarını söylemişti.

Elon Musk, sürücüsüz Tesla için net tarih verdi Elon Musk, Brezilya'da gazetecilere yaptığı açıklamada elektrikli araç şirketi Tesla'nın gelecek yıl bu zamanlarda test için (ya da gerçekten) otopilot bir aracı piyasaya süreceğini söyledi. Yani direksiyon başında insan sürücülere ihtiyaç duymadan kendi kendine giden Tesla marka arabalara oldukça yakınız...

Elon Musk tacizle suçlanıyor: 'Alçak oyun' diyerek hedef gösterdi Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Twitter anlaşması devam ederken taciz haberiyle gündeme geldi. Yeni bir iddiaya göre, milyarder isim 2016 yılındaki özel bir uçuş sırasında uçuş görevlisini taciz etti. Musk, iddiaları reddetti.