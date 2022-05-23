Türkiye Gazetesi

Kiev'in Solomenskiy Mahkemesi, 21 yaşındaki Rus askeri Şişimarin'i Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bir sivili öldürmekten ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Kararda, Şişimarin'in "cinayeti kasıtlı olarak işlediği" kaydedilirken, "sanığın işlediği suçun tamamen doğrulandığı" belirtildi.

"Şişimarin'in bir savaş suçu işlediği ve kendisine herhangi bir tehdit oluşturmayan sivili kasıtlı olarak öldürdüğü" aktarılan kararda, bu nedenle Şişimarin'in müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

21 yaşındaki Rus askeri Şişimarin, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bir sivili öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

62 YAŞINDAKİ KİŞİYİ VURMUŞTU

Rus ordusuyla Ukrayna'nın Sumi bölgesine giren Şişimarin, 28 Şubat’ta Çupahovka kasabasında evinin önünde duran ve yanında herhangi bir silahı bulunmayan 62 yaşındaki Aleksandr Şepilov'u kafasına silahla vurarak öldürmüştü.

Daha sonra Ukrayna askerlerince esir alınan Şişimarin hakkında kasıtlı adam öldürmek ve savaş suçu işlemek iddiasıyla dava açılmıştı.

18 Mayıs'ta Solomenskiy Mahkemesinde, Rus askeri Vadim Şişimarin ile ilgili duruşma başlarken, bu duruşma "Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana Rus askeriyle ilgili açılan ilk dava" olmasıyla dikkat çekiyor.​​​​​​​



Ukrayna'da ilk savaş suçu davası: Rus askeri hakim karşısında Ukrayna'da işgal girişiminde bulunan Rus askerleri arasında yer alan Vadim Shishimarin, savaş suçu nedeniyle yargılanıyor. Ukrayna'daki ilk savaş suçu davasında yargılanan 21 yaşındaki Shishimarin, 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü kabul etti.

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerden sivillere ölüm yürüyüşü Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, bölgeden görüntüler bir kez daha dünyayı ayağa kaldırdı. Rus askerler, işgal bölgesinde gördükleri Ukraynalı savunmasız sivilleri sıraya sokarak kurşuna dizdi.