Türkiye Gazetesi

2 yıl önce Çin'de ortaya çıktığı konuşulan koronavirüsü tüm dünya neredeyse atlattı vepandemiş hemen hemen bitmiş sayıldı ancak Kuzey Kore'ye virüs yeni girmiş olacak ki vakalar kontrolden çıktı. Dünya covid-19'la mücadele ederken hiçbir vaka bildirmeyen Kuzey Kore, geçtiğimiz haftalarda vakaları duyurmaya başladı ve virüsün hızla yayıldığıı gibi ölümleri arttırdığı tahmine ediliyor.

Bir günde vaka sayısının çeyrek milyonun üzerine çıktığı Kuzey Kore'de Kim Jong-un ilk kez maske takarak halkın karşısına çıkmış, acil durum ilan etmişti. Ancak Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı olan KCNA'dan tüm dünyaya servis edilen görüntülerde koronavirüs salgınına rağmen devasa kalabalıktan oluşan bir cenaze töreni düzenlendi.

Oldukça duygusal anlar yaşadığı görülen Kuzey Kore liderinin, elleriyle mezara toprak attığı anlara ait kareler servis edildi.

MASKESİZ TÖREN DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kore lideri Kim de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Kovid-19 salgınıyla ilgili endişelere rağmen üst düzey bir yetkilinin cenaze törenine katıldı. Törende, Kuzey Kore lideri Kim'in maske takmaması dikkat çekti.

Biden’den Kuzey Kore ve Çin’e teklif: “Yanıt alamadım” ABD Başkanı Joe Biden, Asya seyahati kapsamında Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü. Basın toplantısında Biden, şüpheli korona virüs vakalarının patlak verdiği Kuzey Kore'ye aşı sağlama teklifinde bulunduğunu ancak "yanıt alınamadığını" ifade etti.

Aşıyı reddeden Kuzey Kore, Covid-19'u çay ve tuzlu su ile atlatmaya çalışıyor Küresel Covid-19 aşı paylaşımı programından gönderilen 3 milyon doz ilacı geri çeviren Kuzey Kore'de koronavirüs hızla yayılıyor. Son olarak devlet medyası Covid-19'la mücadele için halka tuzlu suyla gargara ve bitkisel çaylar önerdi.

Kuzey Kore’de rekor vaka sayısı Kuzey Kore’de yüksek ateş belirtisi gösteren Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 978 bin 230'a yükselirken hayatını kaybeden kişi sayısı 63’e yükseldi.