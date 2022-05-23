Türkiye Gazetesi

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın ardından Starbucks da Rusya'dan tamamen çekileceğini açıkladı. Ünlü kahve devi Starbucks 15 senedir Rusya'da faliyet gösteriyordu.

2 BİN ÇALIŞANA 6 AYLIK ÖDEME YAPILACAK

Rusya’da 130 şubesi bulunan firma, yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını aktardı. Starbucks CEO'su Kevin Johnson geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından Starbucks’ın tüm ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.

Starbucks ve Coca-Cola Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini durdurdu ABD'li kahve zinciri Starbucks ve Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

ABD'de Starbucks kararı: Çalışanlarına aşı ya da her hafta test olma zorunluluğu ABD, Starbucks çalışanlarına aşı ya da her hafta Covid-19 testi zorunluğu getireceğini açıkladı.