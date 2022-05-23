Türkiye Gazetesi

İngiltere'de maymun çiçeği virüsü durdurulamıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının yaptığı açıklama göre ülkede 36 vaka yeni vaka daha tespil edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 56'ya çıktı.

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Açıklamada, virüsün nasıl yayıldığına ilişkin de bilgi verildi. Ajans, şunları kaydetti: Virüs genellikle insanlar arasında kolayca yayılmıyor. Fakat kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları, mutfak eşyalarıyla bulaşabiliyor. Mevcut salgın önemli ve endişe verici gözükse de İngiltere nüfusu için risk düşük olmayı sürdürüyor.

"ÜÇ HAFTA EVE KAPANIN"

Bunun yanı sıra İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, hastalığa yakalanalara "Kendizini 21 gün evde izole edin" çağrısında bulundu.

AVRUPA ALARMDA

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise 15-23 Mayıs'ta AB üyesi 8 ülkede vaka görüldüğünü duyurdu. ECDC, bu ülkelerdeki toplam vaka sayısının 85 olduğunu bildirdi. İngiltere'deki son veriler ile bu 121'e çıktı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Endemik bir virüsün sebep olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ile kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Belçika duyurdu: Maymun çiçeği virüsünde ilk karantina başladı Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Birçok ülkede tespit edilen virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belçika’da resmi rakamlara göre maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı 3’e yükseldi. Ülke, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulama kararı aldı.

Profesörden 'maymun çiçeği' yorumu: Yeni bir salgın olabilir Maymun çiçeği hastalığı, dünyayı yeni bir pandemi endişesine sevk etti. Türk Profesör Dr. Hakan Leblebicioğlu, hastalığın sebeplerini anlattı, nasıl korunmak gerektiğini aktardı.