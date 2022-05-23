Türkiye Gazetesi

Meksika'da son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkedeki orman yangınları yüzde 45 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda 125 aktif orman yangınında 67 bin 742 hektarlık alanı küle döndürdüğü öğrenildi.

YÜZLERCE ŞEHİRDE KURAKLIK YAŞANIYOR

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar ulaşırken, yüzlerce şehirde kuraklık yaşanıyor. Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta ülke genelinde 86 orman yangını kaydedilirken, aktif orman yangını sayısının 125'e çıktığı belirtildi.

67 BİN 742 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Conafor, ülkenin 32 eyaletinden 21’inde etkili olan 125 orman yangının toplam 67 bin 742 hektarlık alanı küle çevirdiğini ifade etti. Ülke genelinde orman yangınları ile mücadelede 3 bin 492 itfaiyecinin görev yaptığı bildirilirken, yangınla mücadeleye helikopterler ve uçakların destek verdiği ifade edildi.

Kuzeyde yer alan Saltillo şehri yakınlarında çıkan ve okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesine neden olan orman yangınları yüzde 40 oranında kontrol altına alınırken, şimdiye kadar 900 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Meksika’da orman yangınları can aldı! Meksika’nın Oaxaca eyaletinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer yangının henüz kontrol altına alınmadığını bildirdi.

Meksika’da son 24 saatte 39 orman yangını Meksika’da son 24 saatte 15 eyalette 39 orman yangını kaydedildiği ve 415 hektar ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Meksika’daki orman yangınları büyüyor Meksika'da sıcak ve kuru iklim koşulları nedeniyle 33 ayrı yerde aktif orman yangını olduğu bildirilirken yetkililer, ülke genelinde son 1 haftada 4 bin 278 hektarlık ormanlık alanın kül olduğunu açıkladı.