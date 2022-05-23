Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, 47 ülke askeri ve savunma yetkilileriyle Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı. İki yetkili sanal ortamda yapılan toplantının ardından basın açıklaması düzenledi.

20 ÜLKEDEN UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMI

Ukrayna’ya yapılacak destek konusunda katılımcı ülkelerin kararlılığına değinen Austin “20 ülke Ukrayna’ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu. Birçok ülke kritik derecede ihtiyaç duyulan top mermisi, kıyı savunma sistemleri, tank ve diğer zırhlı araçlar hibe ediyor. Danimarka, Ukrayna’nın kıyılarını savunması için bu Harpoon füzeleri ve lançerler verecek. Çekya da tank, roket ve helikopter gönderecek" diye konuştu.

HMARS SİSTEMLERİ UKRAYNA'YA VERİLECEK Mİ?

ABD’li bakan, toplantıda, Norveç, Yunanistan, Polonya, İtalya’nın da Ukrayna’ya yeni top sistemleri ve mühimmat vereceğini açıkladığını belirtti. Ukrayna yönetiminin ABD’den gelişmiş HMARS roket sistemleri talep ettiği hatırlatılarak Pentagon’un bu silahları verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya Austin "Tedarik edilecek spesifik sistemlerden bahsetmeyecem ancak Ukrayna Savunma Bakanı ile sık sık ihtiyaçları konusunda görüşüyoruz" cevabını verdi.

"TEK ÇİN POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ"

ABD Başkanı Joe Biden’ın Asya seyahatinde “Çin Tayvan’a saldırırsa Tayvan’ı askeri olarak savunacak mısınız?” sorusuna verdiği “Evet, taahhüdümüz bu yönde” açıklaması da Austin’e soruldu. Lloyd Austin, bunu "Başkanın da açıkça belirttiği üzere 'Tek Çin Politikamız' değişmedi. Aynı zamanda, Tayvan Boğazında istikrar ve barışa bağlılığımızı yineledi. Ayrıca, Tayvan’ın kendini savunması için Tayvan İlişkileri Yasası kapsamındaki taahhütlerimizin de altını çizdi. Dolayısıyla politikamızda bir değişiklik yok” şeklinde cevapladı.

"ASKER SAYIMIZI YÜZDE 30 ARTIRDIK"

Genelkurmay Başkanı Milley ise ABD’nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı bünyesinde hava, kara ve deniz olmak üzere geçen son baharda 78 bin Amerikan askerinin görev yaptığını ancak savaşla birlikte bu sayıyı yüzde 30 artırdıklarını açıkladı. ABD’li komutan “Dolayısıyla bu sabah itibariyle, EUCOM bölgesinde yaklaşık 102 bin ABD askeri var. Baltık ve Akdeniz’de geçen sonbaharda 6’dan 24’e çıkardığımız savaş gemilerinde 15 bin denizci var. 12 filo uçağımız ve 2 muharebe havacılık tugayımız var. Sahada da 2 kolordu, 2 tümen ve 6 tugay kadar muharebe takımımız var” diye konuştu.

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