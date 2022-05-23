Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Bu toplantı sonrası Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, basın açıklaması yapdı.

"EKONOMİK KRİZ EN ÇOK YOKSULLAR ETKİLEDİ"

Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik sonuçlarının tartışıldığına dikkati çeken Donohoe "Bu savaşın ekonomik bedelinin dünya çapında olduğu artık çok açık. Yüksek fiyatlar ve gıda arzında aksamalar var. Bundan en fazla yoksullar etkileniyor" dedi.

"SAVAŞIN BÜYÜMEYE ETKİSİ OLACAK"

Avro Bölgesi'nin de bu zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Donohoe "Savaşın kısa vadede büyümeye etkisi olacak. Dünya piyasalarındaki yüksek enerji ve diğer emtia fiyatları kıta olarak satın alma gücümüzün düştüğü anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘Altın balon bir varlıktır” diyen ünlü ekonomist göreceğimiz dip seviyeleri açıkladı! Altındaki fiyat dalgalanması ekonomistlerin gündeminde. Özellikle dolardaki yükselişle baskılanan altın, haftaya toparlanarak girmişti. Altındaki düşüşlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan HS Dent’in Başkanı Harry Dent, Fed’in para basımının şimdiye kadar ekonomiyi ayakta tuttuğunu ancak piyasalardaki çöküşlerin gerçekleşeceğini belirtti. Çöküşlerinin beklenildiğinden daha fazla olacağını belirten Dent, altının yatırım aracı olarak bir balon olduğunu ve çok sert düşeceğini söyledi.

Enflasyon arttı marketlerde stoklar tükendi! ABD borsaları son 2 yılın en sert düşüşünde ABD’de artan enflasyon oranları ve Fed Başkanı Powell’ın son açıklamaları borsalarda satış baskısı oluşturdu. Satışların başlamasıyla hisselerde düşüşler başladı. Öte yandan Walmart ve Target gibi iki perakende devi artan maliyetler sebebiyle kârlarının düştüğünü söyledi. Walmart'ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 25, Target'ınki ise yüzde 52 düştü. Enflasyonun etkisiyle alevlenen ABD borsalarında son 2 yılın en sert düşüşü yaşanıyor. Satış dalgası Asya piyasalarını da vurdu. Son 1 ayda Nasdaq enflasyon endişeleriyle yüzde 16.16, S&P 500 ise yüzde 12.07 düştü

Brent petrol fiyatları için çarpıcı yorum! Yükselişler devam edecek, akaryakıt fiyatları… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen brent petrol fiyat dalgalanmasına devam ediyor. Brent petroldeki fiyat dalgalanması ise akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak brent petrolle ilgili yapılan çarpıcı yorum piyasaları hareketlendirdi. Davos Zirvesi’nde kritik açıklamalarda bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarında daha da fazla yükselişlerin görülebileceğini belirtti. Petrol üreticilerinin fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Birol, aksi taktirde küresel resesyon riskinin gündeme gelebileceğini belirtti.