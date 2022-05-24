Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Açlığa Karşı Uluslararası Yardım Kuruluşu, Somali’de otuz yıl önce çalışmaya başlamasından bu yana en yüksek şiddetli çocuk yetersiz beslenmesini bildirdi. Örgüt, yaptığı açıklamasında, bu yılın ocak-nisan ayları arasında ülkede faaliyet gösterdiği merkezlere kabullerde 2021’in aynı dönemine kıyasla %55’lik bir artışa işaret ederek hükûmetleri insani yardım çabalarını finanse etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Örgüt, yükselen gıda fiyatları, benzeri görülmemiş bir kuraklık ve iç savaşın açlığın artmasına sebep olduğunu açıkladı. Açlıkla Mücadele Eylemi Somali Ülke Direktörü Ahmed Khalif “Yüksek gıda fiyatları ve temiz suya sınırlı erişim, ciddi yetersiz beslenmede artışa ve kolera gibi su kaynaklı ölümcül hastalıkların endişe verici salgınlarına yol açtı. İhtiyacı olan herkes için yeterli paramız, ilacımız veya yatağımız yok” dedi.

UKRAYNA KRİZİ VURDU

Raporda, BM verilerine dayanarak bu yıl Somali’nin insani yardım fonu ihtiyacının yalnızca yüzde 15’inin karşılandığı sonucuna varıldı. Yardım kuruluşu, akaryakıt fiyatlarının iki katına çıkmasıyla birlikte Ukrayna’daki savaşın gıda fiyatlarını da etkilediğini bildirdi. Savaş, yetersiz beslenen çocukları sadece altı hafta içinde tam sağlıklarına kavuşturan hazır terapötik gıdaların (RUTF) arzını da tehdit ediyor. Raporda, Unicef’in ulaşım ve bunu yapmak için kullanılan malzemelerin (petrol, yer fıstığı ve şeker) fiyatları artmaya devam ettikçe, RUTF fiyatlarının önümüzdeki altı ayda %16 artabileceği yönündeki tahminine atıfta bulunuluyor. Etiyopya ve Kenya’yı da içeren Afrika Boynuzu’nda 6,8 milyon çocuk yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Uluslararası yardım kuruluşları Oxfam ve Save the Children, 23 milyon insanın aşırı açlık çektiğini ve her 48 saniyede bir kişinin açlıktan öldüğünü duyurdu. Ayrıca eşi görülmemiş kuraklık yüzünden 2021’den bu yana Somali’de hayvanların %30’u telef oldu.

Pandemiyi bilen The Economist'ten ürküten analiz: Covid'den sonra açlık salgını The Economist dergisi Mayıs ayı kapağında açlık krizine dikkat çekti. Derginin kapağında Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle, Ukrayna’dan büyük tahıl ihracatının durması nedeniyle dünyayı bekleyen gıda krizi vurgulandı. Derginin kapağında buğday başakları kurukafa olarak resmedildi. Dergi, koronavirüs hastalığından önce hastalıkları kapağına taşımıştı.

BM: Doğu Afrika'da 81 milyon kişi açlıktan ölebilir Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika için önemli uyardı bulundu. BM, buradaki ülkelerinin kuraklık sebebiyle kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.