Türkiye Gazetesi

ABD’nin Maryland eyaletinde film gibi bir olay yaşandı. Daha önce hırsızlık ve soygun gibi suçlardan defalarca hapse giren Antione Tuckson (37), polis üniforması içinde, üzerinde Glock marka tabanca ve bayıltıcı silah bulunurken Prince George’s County’deki bir restoranda iki kadınla tartıştı. 6 Mart’taki olayda adam, kadınları gözaltına almaları için gerçek polisi aradı. Gelen memurlar, polis köpeği de bulunan Tuckson'un hayvanı restoranda bırakmasından şüphelendi. Zira bu, K9 memurlarının asla yapmadıkları bir davranıştı.

EVİNDEN ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ÇIKTI

Memurların, adamdan polis olduğunu ispatlamak için rozet dışında başka belgeler de istemeleri üzerine Tuckson emniyet amiri olduğunu söylediği arkadaşı Nijea Rich’i olay yerine çağırdı. Rich de polis üniforması, tabanca, kelepçe, telsiz ve copla gelirken, gerçek polis olmadığının anlaşılmasıyla ikisi birlikte tutuklandı. Tuckson’un daha önce 2006, 2009 ve 2018'de kendisini polis olarak göstermekten sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Tuckson’un evinde yapılan aramada dürbünlü ve pompalı tüfekler, tabancalar ve çok sayıda mühimmat bulundu. Kendisini polis olarak göstermesinin dışında tehlikeli silah bulundurma gibi suçlardan hakkında dava açılan Tuckson, 13 sene hapse mahkûm edilebilir. Rich hakkında ise maksimum 5 sene hapis bekleniyor.

ABD açıkladı: 20 ülkeden Ukrayna'ya silah yardımı yolda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminde Ukrayna'nın silah yardımı çağrısı karşılıksız kalmadı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 20 ülkenin Ukrayna’ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurduğunu bildirdi.