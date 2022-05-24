Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 2 ayı geride bıraktı. Rusya tüm yaptırımlara rağmen Ukrayna’ya karşı savaşını sürdürüyor. Çok sayıda çatışma ve bombardımanın olduğu bölgede kayıp haberleri de gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Rus ordusu savaşın başladığı tarih 24 Şubat’tan itibaren 29 bin 50 askerini kaybettiğini açıkladı. Rusya tarafından açıklanan rakamlar ise bu sayının daha az olduğunu gösteriyor.

Rus tankları Ukrayna’nın kuzeydoğusunda Kharkiv bölgesinde farkedildikten sonra Ukrayna tarafından insansız hava uçakları ile saldırı düzenlendi. Rus tankları saldırı üzerine panikle saklanacak yer aradı. Tanklardan birinin bir evin bahçesine girerek ağaçlık alanda saklanmaya çalıştığı görüldü. İçinden çıkan askerler çaresizce kaçmak istedi ancak başaramadı. Saldırı sonrası tanklar alevler içerisinde kaldı.



Rus tanklarında tasarım hatası iddiası! 'Yürüyen tabut haline getirdi' Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 2 ayı geride bıraktı. Bölgeden çatışma ve kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Rus birliklerine ait tanklarda kayıpların olmasının altında ise başka bir temel sorun yatıyor. Rusya’nın tanklarında ölümcül tasarım hatası olduğu iddia edildi.

Ukrayna askerleri Rus tankını havaya uçurdu Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait bir tankı imha etti.