Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Doğu Avrupa’daki güvenlik durumunun endişe verici olduğunu kaydeden Şoygu, NATO’nun doğu genişlemesiyle Rus topraklarının yakınlarına silah konuşlandırdığını hatırlattı. Rusya’nın çabasına rağmen Batı tarafından kilit sorunların dikkate alınmadığı ifade edildi.

“ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ROTA BELİRLENDİ”

ABD’nin mevcut uluslararası güvenlik mimarisini tamamen ortadan kaldırmak için bir rota belirlediğini söyleyen Şoygu, şunları kaydetti:

"Kuzey Atlantik İttifakı, sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Ukrayna'nın NATO'ya katılması, topraklarında koalisyon askeri altyapısını konuşlandırması için çabalar yoğunlaştırıldı. Ukrayna, Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan, bize düşman bir devlete dönüştü. Dahası Ukrayna'nın nükleer silahlar ve bunların dağıtım araçlarını oluşturacağı konusunda gerçek bir tehdit var."

“UKRAYNA NAZİLERDEN ARINDIRILACAK”

Rusya’nın "Donbas’taki insanları soykırımdan korumak için özel bir askeri operasyon başlattığını" söyleyen Şoygu, "Ukrayna'nın nükleersiz ve tarafsız statüsünün sağlanması, silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılmasını" amaçladığını anlattı.

“HAREKETA DEVAM EDECEĞİZ”

Batı’nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisinden korktuğunu ve bu ülkeye acilen ölümcül silah tedarikini organize ettiğini ifade eden Şoygu, "Batı'nın, Kiev rejimine yaptığı geniş çaplı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen tüm görevler tamamlanana kadar özel askeri harekata devam edeceğiz." dedi.