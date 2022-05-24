Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın ABD yapımı ileri teknolojili 5. nesil savaş uçakları F-35’leri satın alması 7 sene içinde mümkün görünmüyor.

Bunun sebebi de ülke bütçesindeki kısıtlamalar.

Yunan Maliye Bakanlığı tahminlerine göre askeri sistemler satın almak için yapılacak harcamalar her sene 1,5-2 milyar avroyu buluyor.

Sadece 2023 senesi bundan müstesna. O sene harcamalar biraz daha düşük.

HARCAMA LİMİTİNE ÇOKTAN ULAŞTILAR

Greekcitytimes.com sitesi, Rafale savaş uçakları, füze sistemleri, korvetler ve elektronik silah sistemleri gibi yüksek maliyetli alımlardan dolayı harcama tavanına zaten ulaşılmış durumda olunduğunu bildirdi.

2029 için planlanan teslimatlar ise yaklaşık 1 milyar avroyu buluyor. Bu sebeple önümüzdeki 7 yıl daha silah sistemlerini satın alması mümkün görünmüyor.

Bu arada Yunanistan’da 83 F-16 savaş uçağının “Viper” konfigürasyonuna yükseltilmesinin 2027 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

24 Rafale avcı uçağının tamamı da 2024 yılına kadar teslim edilecek. Ancak bunda gecikmeler olabileceği ifade ediliyor.

ABD, Yunanistan'ın F-35 talebini geri çevirdi Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi sonrası Ankara - Washington hattında başlayan F-35 savaş uçağı krizini fırsata çevirmek isteyen Yunanistan hayal kırıklığına uğradı.

Ünlü analisten Bayraktar SİHA ve Kızılelma yorumu: F-35'lere alternatif İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA ve İHA’ların Ukrayna’da dengeleri değiştirdiğini belirten Santora, orta vadede Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceğini belirtti. Öte yandan Santoro, Bayraktar TB3 ve MİUS / Kızılelma'nın F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini vurguladı.