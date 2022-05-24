Türkiye Gazetesi

Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

GAZ KAÇAĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.

Biden "Çin'e saldırırız" demişti! ABD'li Bakandan açıklama geldi ABD Başkanı Joe Biden, Çin Tayvan’a saldırırsa Tayvan’ı askeri olarak savunacak mısınız?” sorusuna verdiği “Evet, taahhüdümüz bu yönde” cevabını verdi. Biden'ın bu açıklamaları ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e soruldu. Austin, Biden’ın Tayvan yorumuna açıklık getirmedi

Şiddetli güneş patlaması Atlantik Okyanusu’nu vurdu NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), 3 Mayıs günü Güneş’in yüzeyinde gerçekleşen patlamaların görüntülerini yayınladı. Şiddetli patlamanın Atlantik Okyanusu’nu vurduğu açıklandı.

Küba'da patlama: 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı Küba’nın başkenti Havana’da patlama meydana geldi. Feci olayda 8 kişi can verirken onlarca kişi yaralandı.