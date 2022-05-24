Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Batı Afrika’dan gelen 29 yaşındaki bir kadına maymun çiçeği virüsü tespit edildi. BAE’de tespit edilen ilk vaka olan kadına, gerekli tıbbi yardımının sağlandığı kaydedildi. Halen araştırılmakta olan birkaç düzine şüpheli vakaya ek olarak, dünya çapında yaklaşık 100 onaylanmış maymun çiçeği vakası kayıtlara geçerken, bugüne kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi.

HASTALIĞA YAKALANANLARA KARANTİNA ÖNERİSİ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, tüm şüpheli vakaların izole edilmesini ve yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı yapılmasını tavsiye ederken, İngiltere ise, yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı sunarken, enfekte olabilecek herkesin iyileşene kadar karantinaya girmesini tavsiye ediyor.

Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Durum gelişiyor ve DSÖ, endemik olmayan ülkelerde sürveyans genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakası tespit edilmesini bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, her yıl yaklaşık bir düzine Afrika ülkesinde binlerce maymun çiçeği vakası odluğunu tahmin ediyor. Vakaların çoğu ise yılda yaklaşık 6 bin vaka ile Kongo ve yılda yaklaşık 3 bin vaka ile Nijerya'da tespit ediliyor.

Maymun çiçeği virüsü mutasyona mı uğradı? DSÖ’den beklenen açıklama… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri son dönemde birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü ile ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. Yetkililer virüsün nasıl bulaştığını ve mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.

Belçika duyurdu: Maymun çiçeği virüsünde ilk karantina başladı Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Birçok ülkede tespit edilen virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belçika’da resmi rakamlara göre maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı 3’e yükseldi. Ülke, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulama kararı aldı.

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor, Avusturya'da ilk vaka görüldü Maymun çiçeği virüsünü hızla yayılmaya devam ediyor. Son haber Avusturya'dan geldi, başkent Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kişinin de bu virüse yakalandığı tespit edildi.