Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG’nin son dönemde artan saldırı ve tacizleri Ankara’nın sabrını taşırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de terör odaklarına karşı yeni bir operasyon sinyali verirken, güvenlik güçleri hazır ola geçti. TSK’da hummalı hazırlıklar başlarken, Mehmetçik eller tetikte Başkomutan Erdoğan’dan gelecek emri bekliyor. Muhtemel bir operasyonun Tel Rifat, Membiç, Ayn el-Arab, Kamışlı ve Kamışlı’nın Irak sınırına kadar olan alanı kapsayacağına işaret güvenlik uzmanları, Türkiye’nin Dicle’den İdlib’e kadar 30 kilometre derinlikte güvenlik koridoru oluşturacağına dikkat çekiyor. Uzmanlar, terörden temizlenen bu bölgelere Suriyelilerin yerleştirilmesinin amaçlandığını da belirtiyor. Üst düzey güvenlik kaynakları ise Türkiye’nin blöf yapmadığı ve çok iyi hesaplama yaparak harekât için düğmeye basılacağını vurguluyor.

“BİRLEŞTİRME ŞART”

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kurmay Albay Mithat Işık “Cerablus’u, Afrin’i, Tel Abyad’ı kontrol altına aldık. Cerablus ve Afrin arasında Tel Rifat ve Menbiç, ABD’lilerin kontrolünde kalmıştı. ABD’liler bu bölgeleri bize teslim edeceklerini söylemişlerdi ancak sözünde durmayıp Rusya’ya bıraktılar. Tel Rifat ve Menbiç’in bizim kontrolümüzde olmaması Cerablus ve Afrin’in birleşmesini engelledi” dedi.

Bu iki bölge arasında terör örgütü PKK/YPG olduğunu söyleyen Işık “Bunlar zaman zaman Afrin ve Cerablus’a taciz atışları ve sızmalar yapıyorlar. Zaman zaman da Tel Rifat üzerinden uzun menzili silahlarla Türkiye sınırlarına atışlar yaparak bizim hudut karakollarını ve birtakım meskûn mahalleri tehdit ediyorlar. Buradaki güvenliği tam olarak sağlayabilmemiz için Afrin ile Cerablus’u birleştirmemiz lazım” diye konuştu. Fırat’ın doğusuna da dikkat çeken Işık, “Barış Pınarı Harekâtı’nı ile de Resülayn ve Tel Abyad’ı kontrol altına almıştık. Tel Abyad ile Cerablus arasında ise Kobani denilen Ayn el-Arap PKK/YPG’nin kontrolünde. Doğuya doğru biraz daha gittiğimizde Kamışlı’da Rus unsurlar ve Suriye rejiminin bir takım unsurları var ama bölgenin kontrolü PKK/YPG’nin elinde. Dolayısıyla Resülayn ve Dicle arasında da boşluk var. Buradan da terör unsurları, Cizre, Mardin hattını tehdit ediyor. Türkiye, Dicle’den İdlib’e kadar aradaki tehdit unsurlarını ortadan kaldırarak güvenli bölge oluşturmak istiyor” ifadesini kullandı.

“HER AN OPERASYON”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli olan iradeyi ortaya koyduğunu, geriye sadece bunun uygulamasının kaldığını söyledi. Ağar şöyle konuştu: Türkiye hem göçmenlerin dönüşü hem de kalıcı olarak terör belasından kurtulmayı hedefliyor. Bölgedeki aktörler artık çözümün bir parçası değil, sorundan nemalanır hâle geldiler. Cumhurbaşkanı ‘Eksik kalan bölümler’ derken, Barış Pınarı bölgesinin eksik kalan alanlarından bahsediyor. Bunlar tamamlanacaktır. Bir de Tel Rifat, Membiç, Ayn el-Arab, Kamışlı ve Kamışlı’nın Irak sınırına kadar olan Ayn İsa bölgesi var. Barış Pınarı’nın doğusu ve batısındaki alanlara yönelik bir operasyon olabilir. Karşımızda sayıları 30 bini bulan bir yapıdan bahsediliyor. Hem sahada hem de masada hazırlıkların, gerekli planlamaların güncellenmesi lazım. TSK her an operasyon yapabilir.

“İRAN VE PKK İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE”

Türkiye’nin blöf yapmadığının altını çizen üst düzey güvenlik kaynaklar ise gazetemize yaptıkları değerlendirmede “Çok iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Kolay bir iş değil. Bir yandan ABD, bir yandan da İran, PKK ile Türkiye’ye karşı ciddi bir iş birliğine girdi. Bütün bunları iyi hesaplamak lazım” dedi.

EN KRİTİK MGK

Öte yandan, Suriye’deki terör noktalarına yönelik yeni askerî harekât yarın yapılacak Millî Güvenlik Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Son dönemin en kritik MGK’sı olması beklenen toplantıda harekât en ince detaylarına kadar ele alınacak.

OPERASYON ABD'Yİ GERDİ

Güvenli bölge için Türkiye’nin duyurduğu operasyon hazırlığı, terör örgütlerinin hamisi ABD’yi rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, “Suriye'nin kuzeyinde olası bir askeri tırmanış endişe verici. Herhangi bir askeri operasyon, bölgede istikrarı zayıflatacak ve güçlerimizi tehdit edecek. Türkiye'nin 2019 kararlarına uymasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Güvenli bölgede yüzler gülüyor Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek güvenli hâle getirdiği bölgede başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçları karşılandı.

ABD ve Rusya taahhüt vermişti: YPG/PKK Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmedi ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmeyen YPG/PKK'nın hala sınırdan itibaren 30 kilometre derinlikteki alanda bulunduğu öğrenildi.