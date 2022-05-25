Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine devam ederken Ukrayna saldırılarda dronları kullanmayı sürdürüyor. Rus tanklarını hedef alan saldırılarda Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri’nin paylaştığı görüntülerde, Rus askerlerinin kırsal bir alanda tank üzerinde alkol alıp oturuyor. Ukrayna’ya ait kamikaze dronlar Rus tankını bir anda alev topuna çeviriyor.

Ukrayna Özel Hareket Kuvvetleri saldırının güçlü silahlarla donatılmış modern kamikaze dron ile yapıldığını belirtti, saldırının hangi bölgede gerçekleştiğini açıklamadı.

UKRAYNA RUSYA’NIN SAVAŞ ZAYİATINI AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150, savaşın başlamasından itibaren toplam 29 bin 200 askerini kaybettiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son bir günde 150 asker, 8 tank ve 25 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunun toplam 29 bin 200 askerini kaybettiği, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter, 1293 tank, 3 bin 166 zırhlı araç, 604 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin 2 bin 206 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 476 insansız hava aracını da yitirdiği ifade edilerek, Rusların fırlattığı 110 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

ZELENSKİY: DONBAS’TA DURUM SON DERECE AĞIR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’de savaşın 3. Ayını değerlendirdi. Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenskiy, "Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı." dedi.



Rus tankları bahçelerde sıkıştırıldı: Kaçacak yer aradılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları sürerken, Ukrayna’da Kharkiv yakınlarında Rus tankları Ukrayna tarafından farkedildikten sonra insansız hava araçları ile saldırı gerçekleşti. Rus tankları saldırı anında kaçabilmek için evlerin bahçesine saklanmaya çalıştı.

Rus tanklarında tasarım hatası iddiası! 'Yürüyen tabut haline getirdi' Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 2 ayı geride bıraktı. Bölgeden çatışma ve kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Rus birliklerine ait tanklarda kayıpların olmasının altında ise başka bir temel sorun yatıyor. Rusya’nın tanklarında ölümcül tasarım hatası olduğu iddia edildi.