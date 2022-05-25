Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, "Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki devletli çözümün kalıcı barış olduğuna inanıyoruz" dedi.