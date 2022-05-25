Türkiye Gazetesi

Hindistan’da korkunç olay. Hindistan’ın Banihal kentindeki Alt Bölge Hastanesi'nde doğan bir bebek, doğumdan kısa süre sonra hastane çalışanları tarafından ölü olarak rapor edildi. Aile ise bebeklerini alarak cenaze işlemelerine başladı.

VAKİT KAYBETMEDEN CENAZE İŞLEMLERİNE BAŞLADILAR

Kızlarının hayatını kaybetmesiyle cenaze işlemlerine başlayan aile, yola çıkarak Banihal kentine ulaştı. İşlemlerin ardından tabuta konulan çocuk, gömülmek üzere Hallon köyündeki mezarlığa götürüldü.

GELEN SESLE GERÇEĞİ ANLADILAR

Tabut mezarlığa gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı. Topraktan gelen seslerle korkan aile toprağı hemen kazmaya başladı. Tabutu açan aile kızlarının canlı ve sağlıklı şekilde görmeleri nedeniyle hem sevinç hem de şaşkınlığı bir arada yaşadı.

SAĞLIKÇILAR AÇIĞA ALINDI

Ölüm raporunun verilmesinde etkili olan iki personel açığa alınırken Banihal Block Sağlık Memuru (BMO) Dr Rabia Khan, "Jinekoloji bölümünde çalışan genç bir hemşire ve temizlikçinin görevlerini soruşturma kapsamında karar verilene kadar askıya aldık." dedi.

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