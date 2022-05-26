Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’u çocuk olmak üzere 21’e yükseldi. Saldırganın kimliği 18 yaşındaki Salvador Ramos olarak açıklandı. Katliamın ardından Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden "Göreve gelmeden önce böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua etmiştim. Daha bir hafta önce New York’un Buffalo şehrinde başka bir silahlı saldırı oldu. Ne zaman silah lobisine dur diyeceğiz?" ifadesini kullanarak Kongre’ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

"ABD'DE HERKES SİLAHA KOLAYLIKLA ERİŞEBİLİYOR"

Biden "Bu tarz saldırılar diğer ülkelerde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan, aile içi problemi olan insanlar var. Ancak silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki niçin Amerika’da oluyor? Çünkü ABD’de herkes silaha kolaylıkla erişebiliyor" dedi.

Ülkedeki en büyük silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliğinin (NRA) hafta sonu düzenleyeceği yıllık kongrede konuşma yapacağı kaydedilen Texas’ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ise silah satışı ve şiddet konusunda politika değişikliğiyle ilgili görüş belirtmedi. Cruz, Twitter hesabından sadece "Bugün karanlık bir gün" paylaşımı yaptı.

Öte yandan ABD’de geçtiğimiz sene silahlı saldırılar yüzünden 103 kişinin öldüğü, 140 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD’nin Texas eyaletinde Robb İlköğretim Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı gerçekleştirenin 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğun açıklandı.

BIDEN TEXAS'A GİDİYOR

Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Harris ile birlikte halk güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Biden, "Jill ve ben önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Texas'a seyahat edeceğiz. Onların acılarını hissettiğinizi gösterirken umarım bu şok, keder ve travma durumunda biraz rahatlık getirebiliriz. Millet olarak hepimizin onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

POLİS REFORMU KARARNAMESİNİ İMZALADI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, daha güvenli bir ABD oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Biden, bu doğrultuda polis reformu kararnamesini imzaladı. Biden, 2 yıl önce ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Kongre'yi polislik yasasını kabul etmeye çağırdı.

Yasaya göre ABD'de federal kurumların güç kullanımı politikalarını gözden geçirmesi ve bazı taktiklerin yasaklanması gibi öğeler yer alıyor.

ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var ABD’nin Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 18 çocuk ve 3'ü yetişkin olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.