Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Laval kentinde ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen mesaj ile şoke oldu. 2021 yılında meydana gelen olayda kurye Guirassy, "Çabuk ol köle" mesajıyla karşılaştı.

MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

France Bleu Mayenne'nin haberine göre, mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, 'kökene dayalı hakaret' gerekçesiyle şikayette bulundu.

'Irkçı hakaret' gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi. Mahkeme, tüketiciyi 1000 euro (yaklaşık 17 bin 500 lira) para cezasına çarptırdı.

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