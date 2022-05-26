Türkiye Gazetesi

Günümüz dünyasında, asırlık değişimler ve yüzyılın salgını üst üste gelerek sarsıcı bir etki oluşturmuş, dünya ekonomisinin toparlanması gittikçe zorlaşmış, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlar daha ciddi bir hâle gelmiş, aynı zamanda Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi tarihte görülmemiş bir şekilde darbe almıştır. Geçen yıl eylül ayında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katıldığı esnada, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek adına, uluslararası toplum tarafından geniş çapta destek gören Küresel Kalkınma İnisiyatifi ortaya koymuştur. Geçtiğimiz günlerde, New York’ta “Küresel Kalkınma Girişimi Dostları Grubu’nun üst düzey video konferansı düzenlendi ve inisiyatifin uygulanması için geniş bir uluslararası fikir birliği sağlandı.

1- Küresel Kalkınma İnisiyatifi büyük işlevsel bir öneme sahiptir. Şu anda, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz yoğunlaştıkça uluslararası güvenlik etkisi tahmin edilemez bir derecede artırıyor. Jeopolitik faktör etkisiden dolayı, küresel gıda, enerji ve finansal krizler yükseliyor ve tedarik zinciri ciddi şekilde kesintiye uğrayarak tüm ülkelerin ekonomik toparlanma sürecini ve sürdürülebilir kalkınmasını engelliyor. Küresel Kalkınma İnisiyatifi, uluslararası toplumu kalkınmaya yeniden odaklanmaya ve zorlukları birlikte aşmak için sinerji oluşturmaya bir çağrı yapmaktadır. Uluslararası düzenin istikrara kavuşturulması, küresel yönetişimin geliştirilmesi, kalkınmanın dengeli bir şekilde desteklenmesi ve insan refahınının güvence altına alınması ile Çin gücüne ve Çin bilgeliğine katkıda bulunmaktadır. İnisiyatif, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile son derece uyumludur ve küresel ortaklıkların ve uluslararası kalkınma iş birliğinin güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres buna son derece değer veriyor ve inisiyatifin, küresel eşitlik, denge ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için olumlu bir öneme sahip olduğuna inanılıyor.

2- Küresel Kalkınma İnisiyatifi, kapsayıcılığa ve kazan-kazan amacına kendini adamıştır. Küresel Kalkınma İnisiyatifi, kalkınma önceliklerine bağlılığı, insan merkezli olmayı, kapsayıcılığa bağlı kalmayı, inovasyon odaklı olmayı, insan ve doğa arasında uyumlu bir yaşama ve eylem odaklılığına bağlı kalmayı savunuyor ve küresel kalkınmayı dengeli, koordineli ve kapsayıcı şekilde yeni bir aşamaya taşımaya teşvik ediyor. Küresel kalkınmanın en acil sorunlarından yola çıkan inisiyatif, yoksulluğun azaltılması, salgınla mücadele, insan kaynakları eğitimi, gıda ve enerji güvenliği, sanayileşme, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi kilit işbirliği alanlarına odaklanarak faydalı bir kalkınma ortamı inşa etmektedir. Tüm tarafların geliştirme ihtiyaçlarını karşılaması ve proje işbirliği yapması için gerekli bir platformdur. İnisiyatif, kalkınma deneyiminin paylaşımını ve işbirliğini destekler, ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını keşfetmelerine ve kendi avantajlarını tam olarak kullanmalarına ve sonuç olarak ortak kalkınmayı gerçekleştirmelerine yardımcı olur. İnisiyatif, uluslararası kuruluşların, hükümetlerin, iş dünyasının, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının vb. rolünü destekler, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi çerçevesinde küresel, bölgesel ve ulusal kalkınma iş birliğinde birlikteliğe teşvik eder,

3- Küresel Kalkınma İnisiyatifi, uluslararası fikir birliğini sağlamıştır. Küresel Kalkınma İnisiyatifi, tüm halkların daha iyi bir yaşam için güçlü arzularını yansıtır ve ülkelerin birleşmesine ve küresel kalkınmaya rehberlik eder. İstikrarsız ve değişen dünya karşısında kalkınmanın önemi ve aciliyeti daha da belirgin hale gelmiştir. Şu anda, 100’den fazla ülke İnisiyatifi desteklemiş ve 53 ülke Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostları Grubuna katılmıştır. Bu, İnisiyatifin küresel kalkınma trendine uygun olduğunu ve başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm tarafların genel beklentilerini karşıladığını tam olarak göstermektedir. Üst düzey toplantıya 60’tan fazla ülkenin 150’den fazla temsilcisi ve önde gelen Birleşmiş Milletler kalkınma ajanslarının başkanları katılmış, İnisiyatifin tanınmasını ve desteklenmesini daha da artırarak, dayanışma ve iş birliği konusunda yeni bir fikir birliği sağlanmıştır.

4- Küresel Kalkınma İnisiyatifi geniş bir perspektife sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma doğru bir kalkınma türü, birlikte kalkınma gerçek bir kalkınma örneğidir. Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Kuzey-Güney ayrımını daraltmak ve kalkınma dengesizliklerini ele almak için bir “yol haritası” önermekte ve ayrıca 2030 için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ilerletmek için bir “hızlandırıcı” görevi yapmaktadır. İlk üst düzey toplantı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Gündeminin konusu olan ülkelerin, bölgelerin ve ülke gruplarının kalkınma stratejileri ve çok taraflı işbirliği mekanizmaları ile iletişimini ve kenetlenmesini kolaylaştırarak, sadece gelecekteki iş birliğinin yolunu açmakla kalmıyor, aynı zamanda birlik olma ve kalkınmaya olan güveni de artırıyor. Tüm taraflar, elde edilen erken kazanımlar sayesinde gelişmekte olan ülkelerin acil ihtiyaçlarını karşılayan, daha kaliteli projeleri ortaklaşa oluşturacaktır. Çin, tüm ülkelerin halklarına daha fazla refah sağlamak için tüm tarafların katılımıyla Küresel Kalkınma İnisiyatifi’ne ait bir proje veri tabanı oluşturmasını destekleyecektir. Çin ve Türkiye hem gelişmekte olan büyük ülkeler hem de önemli yükselen ekonomilerdir. Çok taraflılığa, 2030 Gündeminin kesintisiz uygulanmasına, küresel kalkınma zorluklarına ilişkin ortak kaygılara ve insan toplumunun ilerlemesine yönelik ortak arzulara inancımız tamdır. İki ülkenin de çok taraflılığa sarsılmaz bir inancı vardır. İki ülke, 2030 gündeminin uygulanmasını kesintisiz olarak takip etmekteyiz. Küresel kalkınma zorlukları hakkında ortak kaygılarımız var ve insanlığın ilerlemesine yönelik müşterek emellere inancımız tamdır. Küresel kalkınmanın bir savunucusu ve kalkınma iş birliğinin bir aktivisti olarak Çin, siyasi fikir birliği oluşturmak, kalkınma deneyimi paylaşımında bulunmak, işbirliği potansiyelini teşvik etmek ve pragmatik işbirliğini derinleştirmek için Türkiye ile birlikte çalışmayı istemektedir. Kalkınma konularının siyasallaştırılmasına ve marjinalleştirilmesine, diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleye, uluslararası hukuka dayanmayan tek taraflı yaptırımlara ortaklaşa karşı çıkmalı ve halkların kendi kalkınma yollarını seçme hakkını güvence altına almalıyız. Çin, Türkiye’nin de dahil olduğu bir çok ülkeyi, Küresel Kalkınma İnisiyafi’ne katılmaya, birbirlerinin kalkınma stratejilerini derinleştirmeye, kilit bölgelerde ortaklaşa işbirliğini desteklemeye, bu önemli inisiyatifi aktif olarak araştırıp uygulamaya ve küresel kalkınma için ortaklaşa daha geniş bir perspektif oluşturmaya davet etmektedir.