Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonla aylarca süren savaşta dördüncü aya girilirken Putin’in savaştaki en büyük destekçisi ve yardımcısı olan Çeçen lideri Ramazan Kadirov, son açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

KADİROV BİR SONRAKİ HEDEFİ SÖYLEDİ

Sosyal medyada paylaşıla videoda konuşan Kadirov, "Ukrayna konusu kapandı artık Polonya ile ilgileniyorum, 8 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna düşerse Avrupa düşer" ifadesini kullanmış ve yapılan bu açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin ardından sıranın Polonya, Belarus ve Moldova'ya gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

POLONYA SINIRINDAKİ ÜSSE SALDIRI

Rusya geçtiğimiz aylarda Ukrayna’nın Polonya sınırına 20 kilometre mesafedeki askeri üssünü hedef almıştı. Lviv Bölge Valisi, "Batıdaki askeri tesise Rusya tarafından 30 roket atıldı. Hava saldırısında 9 kişi öldü 57 kişi yaralandı" ifadesini kullanmıştı.

RUSYA’NIN KAYIPLARI BÜYÜYOR

Savaş başka ülkelere sıçrayacak endişesiyle tüm gözler bölgeye çevrilmişken Ukrayna Rus ordusunun kayıplarını tek tek açıkladı. Güncellenen verilere göre Ukrayna topraklarında 29 bin 350 Rus askeri öldürüldü. Askeri teçhizattaki kayıplarsa şöyle: 205 uçak, 170 helikopter, 1302 tank, 3 bin 194 zırhlı araç, 112 füze, 606 roketatar sistemi, 93 hava savunma sistemi, 2 bin 213 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 480 insansız hava aracını da kaybetti.

Çeçen Lider Kadirov: Kiev'i ele geçireceğiz Putin destekçisi Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın hedeflerinden geri adım atmadığını, Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini söyledi.