Türkiye Gazetesi

Hong Kong’un merkezinde bir oyuncakçı dükkanına giren baba ve oğlu yüksek bir fatura ödemek zorunda kaldı. Alışveriş yapmak için mağazada dolaşan baba ve oğlunun yaşadığı kaza 3 bin 400 (4 bin Euro)’ya mal oldu.

Babasının yanından ayrılan küçük çocuk altın renkte teletabi heykelini kırması sonucu mağaza personeli babadan dev heykelin bedelinin ödenmesini istedi. Güvenlik kameraları incelendiğinde küçük çocuğun dev teletabi heykeline yaslandığı ve kaza sonucu kırıldığını gösterdi. Yerde paramparça olan heykeli görünce oğlunun çok korkutuğunu belirten baba oğlunun bu olaydan sonra bir gün okula gitmediğini söyledi.

Bir anlık dalgınlık sonucu olan kazada baba 3 bin 400 (4 bin Euro)’luk faturayı ödemeyi kabul etti.



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