Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın savaştaki zayiatına ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı savaş devam ederken iki tarafta savaşta kayıplara ilişkin açıklamalar yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki zayiatına

Rus askeri birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, havada fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 48 askeri alan, 2 topçu bataryası, Donetsk'teki Berestovoye ve Mıkolayiv'de 2 mühimmat deposunun yok edildiğini bildirdi.

Mıkolayiv bölgesinde Dneprovskoye yerleşim birimi yakınında 11 askeriyle elektronik istihbarat merkezi, korumalarıyla 15 yabancı mühendislik ve muharebe uzmanının etkisiz hale getirildiğini aktaran Konaşenkov, bunların dışında Donetsk bölgesinde Nikolayevka yerleşim birimi yakınında Osa-AKM hava savunma füze sistemi ve Harkiv bölgesinde Çugayev yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi radarının yok edildiği bilgisini paylaştı.

'350'DEN FAZLA UKRAYNALI MİLLİYETÇİ GÜÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Ukrayna askeri birlikler ve teknik araçlarının bulunduğu 49 alanı, 2 havan topu takımını ve top mermisi deposunu vurduğunu belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 350'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Rus hava savunma sistemlerinin, Harkiv bölgesinde Gusarovka yerleşim birimi üzerinde Ukrayna'ya ait Mi-24 askeri helikopteri düşürdüğünü söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde Kremidovki civarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmat sevkiyatı yapan bir askeri nakliye uçağının havada vurulduğunu açıkladı.

Herson, Harkiv, Luhansk bölgelerinde ikisi Sovyet yapımı Tu-143 insansız keşif uçağı olmak üzere toplam 13 Ukrayna insansız hava aracının da imha edildiğini aktaran Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin de 62 komuta merkezi ile 407 askeri alanı ateş altına aldığını ifade etti.

Donetsk'de Pokrovsk tren istasyonu yakınlarına yönelik yapılan saldırılar sonucunda Donbas'taki birlikleri güçlendirmek için bölgeye gelen 10. Dağ Muharebe Tugayı birliklerinin ve askeri teknik araçlarının vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 1019 insansız hava aracı, 323 hava savunma füze sistemi, 3 bin 266 tank ve zırhlı araç, 433 çok namlulu roketatar, 1682 obüs ve havan topu, 3 bin 190 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Ukrayna Rus ordusunun savaş zayiatını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son24 saatte ölen 200 askerle birlikte bugüne kadar 29 bin 50 askerini kaybettiğini bildirdi.