Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta 3 ay geride kaldı. Rus ordusu ülkenin kuzeyinden çekilerek güneyde ilerleyişe geçti. Ukrayna’nın en önemli kentlerinden Mariupol'ü de düşüren Rusya, Azak Denizi'nin tüm kontrolünü ele geçirdi.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN BAYRAKTAR TB2

Ukrayna direnişini sürdürüyor. Geri adım atmayı düşünmeyen Kiev yönetimi; özellikle de Bayraktar TB2’lerle Rus ordusuna ağır kayıplar veriyor. Müzakerelerin tıkandığı bu günlerde savaşın nasıl seyredeceği hakkında çeşitli varsayımlar ortaya atılıyor.

LİTVANYA’DAN SÜRPRİZ HAREKET

Savaşta dengeler değişirken Litvanya’dan sürpriz bir hareket geldi. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada; Ukrayna'ya destek olmak için kampanya başlatıldığını duyurdu.

TÜRKİYE’DEN ALIP UKRAYNA’YA GÖNDERECEKLER

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alarak bunları Ukrayna'ya göndereceklerini duyuran Anusauskas, IBAN numarası paylaşarak, 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu, Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon dolarını topladığını belirtti. Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyaya; sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanı gibi birçok çevre de destek verdi.

Selçuk Bayraktar kardeş ülke Azerbaycan'a seslendi: Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını açtı! Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının birlikte yürüttüğü teknoloji festivali bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yer alan Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenleniyor. 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak etkinliğin açılışında Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar konuşma yaptı.