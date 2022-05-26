Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Duhok kentine bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylülere roketli saldırı düzenlendiği aktarıldı.

2 ROKETLE HEDEF ALDI

Açıklamada, terör örgütünün köyü 2 roketle hedef aldığı ve saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı ifade edildi.

ABD’deki ilkokulu kana bulamıştı, meğer saldırıyı paylaşmış ABD’deki ilkokul saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, Texas eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı ABD'de yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Chicago'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin yaralandığı, bir şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.