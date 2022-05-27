Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü MGK toplantısında terör örgütünün Suriye'deki yapılanmasının Türkiye'ye yönelik artan tehdidinin ortadan kaldırılması için harekete geçileceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye sınırında yeni bir operasyon olabilir, ifadesi ABD’yi endişelendirdi. Türkiye’nin aldığı bu karar sonrası ABD’den peş peşe açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

’YPG İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ’

Yeni bir operasyondan 'çok endişeli' olduklarını ifade eden Pentagon Sözcüsü John Kirby, terör örgütünün Suriye'deki kolu ve "SDG" kamuflajıyla bölgede bizzat ABD tarafından silahlandırılan YPG ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

‘SİVİLLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEBİLİR’

Kİrby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon yapmasının sivillerin güvenliği, insani yardım ve DEAŞ'a karşı operasyonları sekteye uğratacağını savundu ve bu durumunda SDG’nin (YPG) bölgeden uzaklaşmasına neden olacağını belirtti.

TÜRKİYE DEĞERLİ BİR ORTAK

Kirby, Türkiye'nin NATO müttefiki ve değerli bir ortak olduğunu söyledi ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın endişelerine katıldıklarını belirtti.

‘BAKANLIK SEVİYESİNDE HENÜZ BİR TEMAS YOK’

ABD Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Bakanlığı arasında hiçbir üst düzey iletişimin şu anda bu konuda olmadığına vurgu yapan Kirby, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde diplomatik temas olup olmadığını ABD Dışişleri Bakanlığı'na sormak gerektiğini söyledi.

‘EL KUREYŞİ HABERLERİNİ TEYİT EDEMEDİK’

Pentagon sözcüsü Kirby ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ lideri El-Kureyşi'yi tutukladığına dair haberleri teyit edemediğini belirtirken, "Açıkçası bütün gün bu konuya baktık" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un birinci önceliği ortaya çıktı: ABD Ordusu, uzaya nükleer roket gönderecek ABD ordusu, nükleer uzay tahrik sisteminin geliştirilmesi ve 2027 yılına kadar yörüngeye gönderilen araçlarda kullanılması için iki yeni anlaşmaya imza attı. Pentagon’un Savunma İnovasyon Birimi, Avalanche Energy ve Ultra Safe Nuclear ile anlaştı.

Pentagon’dan itiraf gibi rapor: Ordu ABD yüzünden çöktü Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliğince (SIGAR) hazırlanan raporda, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ordunun Taliban’a karşı mücadeleyi kaybetmesinde önemli bir etken olduğu belirtildi.