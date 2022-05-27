Türkiye Gazetesi

Japonya'da bir adam, son derece gerçekçi bir köpek kostümü ile görenleri hayrete düşürüyor. Toko ismindeki adam köpek gibi görünmek için 15 bin dolar (yaklaşık 260 bin TL) harcayarak kostüm diktirdi. Köpek figürüyle YouTube’a video yükleyen adam kısa sürede viral oldu.

Japon adam görenleri şaşkına çeviren kostüm için 2 milyon yen (yaklaşık 15 bin dolar) harcadı.

Japonya'da en sevdiği köpek cinsi gibi görünmek isteyen adam, gerçekçi bir border collie kostümü için 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin TL) harcadı. Gerçekçi köpek kostümü için Zeppet isimli film ve reklamlara heykel ve model üreten ünlü firması ile anlaştı.





Firma kostümü hazırlamanın 40 gün sürdüğünü söyledi ve çok sayıda prova yapıldığını belirtti ve köpeğin iskelet sistemi farklı olmasından dolayı bunu insan bedenine uyarlamak için çok zaman harcadıklarını belirtti. Bu cins köpeğin çeşitli açılardan fotoğraflarını toplayarak Collie cinsi köpeğin kürkünün kopyasını tasarlayıp doğal bir görünüm elde ettiklerini belirtti.



Toko YouTube’da yuvarlanırken videosunu, Twitter’da da birkaç fotoğrafını paylaştı.