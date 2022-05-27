Türkiye Gazetesi

İngiltere’de korkunç bir cinayet yaşandı. Bir kadın avlat edinme sürecinde olduğu bebeği öldürdü. Kan donduran olay İngiltere’nin Cumbria bölgesinde meydana geldi. James Corkil isimli kimsesiz bebek Cumbriada’daki yetkiler tarafından 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirildi. Bebek beş ay sonra kafa travması sonucu hayatını kaybetti.

YALANI RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Üvey anne arkadaşlarına ve polise bebeğin koltuktan düşüp başını sehpaya vurduğunu söyledi. İfadesinde “Bebek bezlerini sehpa çekmecesine koymak için uzandım. O sırada bebek yere düştü. Kucağıma aldığımda nefesi kesilmişti” diyen üvey annenin yalanı Adli Tıp’ta ortaya çıktı.

DURUŞMAYA BİR GÜN KALA İTİRAF ETTİ

Adli tıptan gelen sonuçlar çok farklıydı. Daha 13 aylık olan küçük James’in ölümü güçlü bir beyin sarsıntısı ve travma sonucu gerçekleşmişti. Duruşmaya sadece bir gün kala üvey anne her şeyi açıkladı.

18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Laura Castle, bebek ağlamasın diye kucağına alıp sert şekilde sarsmış, koltuğun kolçaklarına vurmuştu. Suçunu itiraf eden üvey anne 13 aylık küçük James'i öldürmekten suçlu bulundu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20 milyardan fazla görüntü toplayan şirkete İngiltere'den ağır ceza Dünya üzerinde 20 milyardan daha fazla yüz görüntüsü toplayan teknoloji şirketi Clearview AI'a İngiltere tarafından "kişisel verilerin gizliliğini ihlal" cezası verildi.